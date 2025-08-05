Yunanistan'da Kundaklama Şüphesiyle 3 Kişi Gözaltına Alındı

Yunanistan'da son günlerde farklı bölgelerde çıkan yangınlarla ilgili 3 kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alınırken, yangın riski oluşturan 3 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta, Atina'nın Aharnes bölgesi, Girit Adası ve Epir'de çıkan yangınlarla bağlantılı olarak 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Parga, Kassandria ve Sisam'da yangın riski taşıyan eylemlerde bulunan 3 kişiye ise toplam 14 bin 407 avro idari para cezası kesildiği belirtildi.

Yetkililer, yaz aylarında artan yangın tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve belirlenen kurallara uymaya çağırdı.