Yunanistan'da Yangınlara 3 Gözaltı

Yunanistan'da Korint ile Midilli Adası'nda çıkan yangınlara ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Korint'in Stefani bölgesindeki yangınla ilgili güneş enerjisi santralinde görevli taşeron teknik sorumlu ile bir çalışanın gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, yangının güneş enerjisi santralindeki elektrik ekipmanında meydana gelen kısa devre sonucu başladığı, santral alanındaki kuru otlardan çevredeki ormanlık alana sıçradığı belirtildi.

Yangında yaklaşık 500 dönüm ormanlık alan ile 50 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü, savcılığa sevk edilen iki kişinin dava açılmasına karar verilmesinin ardından serbest bırakıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, Midilli Adası'nın Stipsi bölgesinde de 23 yaşındaki kişinin attığı sigara izmaritinin yangına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı, yaklaşık 270 metrekarelik alanın yandığı ve şüpheliye 1800 avro idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

İtfaiye Teşkilatının açıklamasında, 1 Ocak-8 Ağustos döneminde ülke genelindeki yangınlarla ilgili 680 idari para cezasının uygulandığı, toplam tutarının 1 milyon 45 bin avroya ulaştığı belirtildi.

Aynı dönemde 274 kişinin gözaltına alındığı, 245'inin ihmal, 29'unun ise kasıt sonucu yangın çıkarmakla suçlandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA