Yunanistan’da kan sıkıntısı nedeniyle hastalardan protesto kararı

Yunanistan'da Akdeniz anemisi ve orak hücreli anemi hastaları, kan stoklarındaki yetersizlik ve tedavilerde yaşanan aksamalar nedeniyle protesto düzenleme kararı aldı.

Atina'daki Agia Sofia Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ve yakınları, yaptıkları açıklamada, 15 Eylül'de hastane önünde oturma eylemi düzenleyeceklerini duyurdu.

Açıklamada, özellikle yaz aylarında kan sıkıntısının arttığı belirtilerek, doktorların 15 günde bir iki ünite kan verilmesini öngördüğü bazı hastaların gerekli kanın bulunması için saatlerce beklemek zorunda kaldığı kaydedildi.

Üç ünite kana ihtiyaç duyan bazı hastalara Kovid-19 salgınından bu yana üçüncü ünitenin verilmediği ifade edilen açıklamada, taşra ve adalardan Atina'ya gelen hastaların da tedavilerinin tamamlanabilmesi için bazı durumlarda her hafta yolculuk yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede 25 yıl önce sabah ve öğleden sonra kan alma hizmeti verilen 25 hastane bulunduğu, bugün bu sayının 4'e düştüğü belirtildi.

Hastalar, kan bağışı birimleri ile Akdeniz anemisi ünitelerinin kalıcı ve uzman personelle güçlendirilmesini, gönüllü kan bağışı kampanyalarının artırılmasını ve kan stoklarının yönetimi için ortak bilgi sistemi kurulmasını talep etti.

Açıklamada, ihtiyaç duyulan dönemlerde İsviçre'den kan ithalatının artırılması ve ihtiyaç sahibi hastalara üçüncü ünite kan verilmesinin yeniden başlatılması gerektiği de ifade edildi.

Kaynak: AA