Yunanistan'da İsrail'den satın alınacak "Aşil Kalkanı" silah sistemine ilişkin tartışmalar sürüyor

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Yunanistan'ın İsrail'den satın almak için yaklaşık 3 milyar avroluk anlaşma imzaladığı "Aşil Kalkanı" silah sistemi hakkında Yunan basınında eleştirel haberler devam ediyor.

Rizospastis gazetesinde yer alan haberde, ülkenin NATO Balistik Füze Savunması'na katkısını düzenleyen ve dün parlamentoda onaylanan anlaşmanın, mevcut Patriot sistemlerinin yanı sıra gelecekte edinilecek yeni hava ve füze savunma kabiliyetlerinin de NATO sistemine dahil edilmesine imkan tanıdığı belirtildi.

Haberde, anlaşmanın teknik ekinde Yunanistan'ın mevcut katkısının Patriot sistemini kapsadığı ancak bununla sınırlı olmadığı ve gelecekte "ilave kabiliyetlerle" genişletilebileceği kaydedildi.

Rizospastis, söz konusu hükmün İsrail'den tedarik edilmesi planlanan "Aşil Kalkanı" silah sisteminin gelecekte NATO'nun balistik füze savunma yapısına dahil edilebileceği anlamına geldiğini iddia etti.

Anlaşmada, Yunanistan'ın katkısı ile NATO'nun BMD sistemi arasında "ortak operasyonel çerçeve" ve birlikte çalışabilirlik mimarisinin geliştirilmesinin yanı sıra ortak modelleme, deneme ve tatbikatların gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Haberde görüşlerine yer verilen Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Milletvekili Hristos Katsotis de dün parlamentoda onaylanan anlaşmaya karşı çıkarak aksi halde olası bir saldırı durumunda hangi hedeflerin öncelikle korunacağı konusunda NATO'nun belirleyici olacağını ileri sürdü.

İsrail ve Yunanistan arasında 3 milyar avroluk silah anlaşması

İsrail ve Yunanistan arasında 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalanmıştı.

"Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından Barak MX sistemi dahil çok katmanlı hava savunma ağı kuracağı kaydedilmişti.

Anlaşmanın, İsrailli Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder sistemini ve IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtilmişti.

Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer almıştı.

Yunanistan'da muhalefetteki partiler ise anlaşmanın İsrail'e savunma alanındaki bağımlılığı artıracağını, Yunan vergi mükelleflerine mali yük getireceğini ve ülkenin bölgesel politikasını daha fazla İsrail'e bağlayacağını vurgulamıştı.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, İsrail ile imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşmasının "utanç verici" olduğunu belirterek, "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Basında yayımlanan değerlendirmelerde de anlaşmanın maliyeti, İsrail'e teknolojik ve stratejik bağımlılık ile Atina'nın Orta Doğu'daki konumuna etkileri eleştirilmişti.

Kaynak: AA