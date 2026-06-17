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Yunanistan, Ege'deki Tine ve Kırlangıç adalarındaki su sıkıntısı için olağanüstü hal ilan etti

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Yunanistan, Ege Denizi'ndeki Tine ve Kırlangıç adalarında artan su ihtiyacı nedeniyle üç aylık olağanüstü hal kararı aldı. Karar, yaz sezonunda su sıkıntısına çözüm için hızlandırılmış tedbirleri kapsıyor.

Yunanistan'ın, Ege Denizi'ndeki Tine ve Kırlangıç adalarında su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal kararı aldığı belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege'deki Tine ve Kırlangıç adalarında su sıkıntısı nedeniyle gelecek üç ay için olağanüstü hal koşulları geçerli olacak.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığının, Çevre ve Enerji Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla birlikte aldığı ortak kararın nedeni olarak yaz sezonunda artan su ihtiyacı gösterildi.

Olağanüstü hal kararı ile su sıkıntısına çözümün hızlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması öngörülüyor.

Benzer bir karar aybaşında Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası için de alınmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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