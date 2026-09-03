Eğriboz'da Tarım Arazisinde Yangın
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Halkida kenti yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangına 8 itfaiyeci, 1 yaya ekibi ve 5 araçla karadan, 2 uçak ve 3 helikopterle havadan müdahale edildi. Halkida Belediyesi su tankerleriyle destek verirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki Halkida kentinin Kalohori bölgesinde tarım arazisinde yangın çıktığı bildirildi.
Yangına 8 itfaiyeci, 1 yaya ekibi ve 5 araçla müdahale edildiği, havadan ise 2 uçak ve 3 helikopterin söndürme çalışmalarına katıldığı belirtildi.
Halkida Belediyesinin de su tankerleriyle çalışmalara destek verdiği, bölgede yangın riskinin "çok yüksek" seviye olan kategori 4 olduğu kaydedildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Kaynak: AA