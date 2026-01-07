Yunanistan'da uyuşturucu açıklamalarıyla ilgili eski bakan hakkında soruşturma başlatıldı

Yunanistan'da savcılık, eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in geçmişte uyuşturucu kullandığına ilişkin açıklamalarının yer aldığı video hakkında ceza soruşturması başlattı.

Atina Birinci Derece Savcılığı tarafından yürütülen ön inceleme kapsamında söz konusu video Yunan polisi tarafından savcılığa iletildi.

Soruşturmanın, Varufakis'in açıklamalarının "uyuşturucu kullanımını teşvik veya özendirme" suçunu ya da başka bir cezai fiili oluşturup oluşturmadığını tespit etmeyi amaçladığı bildirildi.

Varufakis, söz konusu videoda, geçmişte bir kez uyuşturucu kullandığını, bunun 1980'li yılların sonunda Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştiğini ve olumsuz etkiler yaşaması nedeniyle tekrar etmediğini söylüyor.