Haberler

Yunanistan'da uyuşturucu açıklamalarıyla ilgili eski bakan hakkında soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'da savcılık, eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in uyuşturucu kullanımıyla ilgili açıklamaları nedeniyle ceza soruşturması başlattı. Varufakis, geçmişte bir kez uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Yunanistan'da savcılık, eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in geçmişte uyuşturucu kullandığına ilişkin açıklamalarının yer aldığı video hakkında ceza soruşturması başlattı.

Atina Birinci Derece Savcılığı tarafından yürütülen ön inceleme kapsamında söz konusu video Yunan polisi tarafından savcılığa iletildi.

Soruşturmanın, Varufakis'in açıklamalarının "uyuşturucu kullanımını teşvik veya özendirme" suçunu ya da başka bir cezai fiili oluşturup oluşturmadığını tespit etmeyi amaçladığı bildirildi.

Varufakis, söz konusu videoda, geçmişte bir kez uyuşturucu kullandığını, bunun 1980'li yılların sonunda Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştiğini ve olumsuz etkiler yaşaması nedeniyle tekrar etmediğini söylüyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi

Gelin-kaynana klişesini tamamen bozacak haber
Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti

Arabada sakın bırakmayın! Dondu, patladı aracın içini perişan etti
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
17 yaşındaki kız çocuğu, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu

17 yaşındaki kız, başından vurulmuş halde konteynerde bulundu
Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi

Gelin-kaynana klişesini tamamen bozacak haber
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi

Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi inci gibi yan yana dizildi