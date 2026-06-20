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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki orman yangını nedeniyle 2 yerleşim yeri boşaltıldı

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Atina yakınlarındaki Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle Mesohoria ve Raptei yerleşimleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor, can kaybı bildirilmedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle 2 yerleşim yerinin tahliye edilmesine karar verildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Ada'nın güney kesiminde çıkan yangının yayılması üzerine yetkililer, Mesohoria ve Raptei yerleşimlerinde yaşayanlardan bölgeyi terk etmelerini istedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yerleşim yerlerinin korunması için çalışmalar devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yangın kaynaklı can kaybı veya yaralanmaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan'da yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle birçok bölgede yangın riski yüksek seviyede seyrediyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
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