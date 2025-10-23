Haberler

Yunanistan'da Eğitim Reformlarına Protesto

Güncelleme:
Yunanistan'da üniversitelerdeki yeniden yapılanma politikalarına karşı çıkan öğrenci ve akademisyen grupları, Atina'da büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Hükümetin eğitim düzenlemelerine tepki gösteren gruplar, 'Eğitim hakkımız engellenemez' sloganlarıyla meclis binasına kadar yürüdü.

Yunanistan'da üniversitelerdeki yeniden yapılanma politikalarına karşı çıkan öğrenci ve akademisyen grupları, Atina şehir merkezinde protesto gösterisi düzenledi.

Hükümetin eğitim alanındaki düzenlemelerine tepki gösteren gruplar, Propylaea'da toplandıktan sonra meclis binasına doğru yürüyüşe geçti.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride "Eğitim hakkımız engellenemez" ve "Diplomalarımıza dokunmayın" sloganları atıldı.

Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
