Haberler

Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile çarpışan bottaki düzensiz göçmenlerden 14'ü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Sakız Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot ile sahil güvenlik gemisinin çarpışması sonucu 14 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Olayda 2 sahil güvenlik görevlisi yaralanırken, sağ kurtulan 24 göçmen Sakız Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaybolan göçmenler için arama çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Sakız Adası açıklarında çarpışması sonucu 14 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası'nın Mirsinidiu bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı.

Çarpışma sonucu tüm düzensiz göçmenler denize düştü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, çarpışma sonucu 14 düzensiz göçmenin öldüğünü bildirdi.

Olayda 2 sahil güvenlik görevlisi de yaralandı.

Sağ kurtulan 24 düzensiz göçmen ise Sakız Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaybolan düzensiz göçmenler için bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı