Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile çarpışan bottaki düzensiz göçmenlerden 14'ü öldü
Yunanistan'ın Sakız Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot ile sahil güvenlik gemisinin çarpışması sonucu 14 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Olayda 2 sahil güvenlik görevlisi yaralanırken, sağ kurtulan 24 göçmen Sakız Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaybolan göçmenler için arama çalışmaları devam ediyor.
Yunanistan sahil güvenlik gemisi ile düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Sakız Adası açıklarında çarpışması sonucu 14 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Sakız Adası'nın Mirsinidiu bölgesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı.
Çarpışma sonucu tüm düzensiz göçmenler denize düştü.
Yunan Devlet Televizyonu ERT, çarpışma sonucu 14 düzensiz göçmenin öldüğünü bildirdi.
Olayda 2 sahil güvenlik görevlisi de yaralandı.
Sağ kurtulan 24 düzensiz göçmen ise Sakız Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaybolan düzensiz göçmenler için bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor.