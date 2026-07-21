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Yunanistan'da çöl sıcakları orman yangınlarını artırdı

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Çöl sıcaklarının etkisiyle Yunanistan'ın Girit, Mora Yarımadası gibi bölgelerinde orman yangınları çıktı. İtfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale ediyor. Ayrıca kuzeydeki Drama'da şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle ağaç ve direkler devrildi. Sıcak hava dalgasının yarın da sürmesi bekleniyor.

Çöl sıcaklarının etkili olduğu Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınları çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Girit Adası'ndaki Kandiye ilinin Vorizia bölgesinde yerleşim alanına yakın ormanlık alanda yangın başladı.

İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale başlatırken, çalışmalara 2 yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Ayrıca, Mora Yarımadası'ndaki İlia iline bağlı Vartholomyo bölgesindeki makilik alanda ve yine Mora Yarımadası'ndaki Adami bölgesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.

Geçen pazar gününden bu yana çöl sıcaklarının etkili olduğu Yunanistan'da birçok bölgede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Ülkenin kuzeyindeki Drama kentinde ise dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç ile elektrik direği devrildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, sıcak hava dalgasının yarın da etkisini sürdürmesi, cuma gününden itibaren ise ülke genelinde yağışların etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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