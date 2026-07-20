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Yunanistan Sağlık Bakanlığı çöl sıcaklarına karşı dikkatli olunmasını istedi

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Yunanistan Sağlık Bakanlığı, çöl sıcakları nedeniyle acil durum genelgesi yayımladı. Vatandaşlara klimalı alanlarda bulunma, bol su tüketme, sıcak saatlerde dışarı çıkmama gibi önlemler tavsiye edildi. Sıcaklıkların yarın 42 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yunanistan'da vatandaşlardan çöl sıcaklarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki çöl sıcakları nedeniyle acil durum genelgesi yayımladı.

Buna göre, klimalı alanlarda bulunulması, ince giysiler giyilmesi, hafif yemekler yenilmesi, bol su tüketilmesi, dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü takılması, çocuk ve yaşlıların güneşten kaçınması, beden gücü isteyen ağır işlerde çalışılmaması, klimasız araçlarda uzun süre seyahat edilmemesi ve sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması tavsiye edildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, ülke genelinde çöl sıcakları yarın da devam edecek ve bazı bölgelerde sıcaklık 42 dereceye kadar ulaşacak. Çarşamba öğleden sonra sıcaklıkların düşmesi, perşembeden itibaren ise şiddetli yağış bekleniyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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