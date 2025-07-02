Yunanistan'da Cezaevinde Arbede ve Yangın: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Yunanistan'ın Volos kentindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çıkan arbede nedeniyle yangın çıktı. Yangında üç cezaevi görevlisi ve bir mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan'ın Volos kentindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında yaşanan arbedenin ardından çıkan yangında, üç cezaevi görevlisi ile bir mahkum dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Volos'un Hiliadu bölgesindeki cezaevinde akşam saatlerinde mahkumlar arasında başlayan kavga, kısa sürede büyüdü. Olay sırasında bir koğuşta yatakların ateşe verilmesiyle yoğun duman oluştu.

Dumandan etkilenen çok sayıda mahkumun nefes almakta güçlük çektiği, bazı mahkumların yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan dört kişi Volos Devlet Hastanesine kaldırılırken yangına 13 personel ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
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