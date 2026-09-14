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Yunanistan'da bir şüpheli peş peşe yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı

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Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda bir şüpheli (40), kasten ve art arda yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda bir şüpheli (40), kasten ve art arda yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yunan basınındaki haberlerde, adanın Stavros bölgesinde dün gece ormanlık alanda peş peşe üç ayrı yangın çıktığı belirtildi.

İtfaiyenin kundaklama suçlarıyla mücadele birimlerinin yürüttüğü soruşturmada, yangınlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliye ulaşıldığı aktarıldı.

Haberlerde, şüphelinin motosikletiyle bölgede dolaştığı, yol kenarında durarak çakmakla kuru otları tutuşturduğu ve yangınları çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkardığı kaydedildi.

İtfaiyenin açıklamasında, gözaltına alınan kişinin sorgusunda üç ayrı noktada kasten yangın çıkardığını kabul ettiği bildirildi.

Şüphelinin, bazı köylülerin kendisine yönelik tutumunu gerekçe gösterdiği ve bu nedenle söz konusu eylemleri gerçekleştirdiğini öne sürdüğü ifade edildi.

Şüphelinin 2018'de de benzer bir kundaklama soruşturmasına karıştığı bildirildi.

İtfaiye, şüpheli hakkında kasten ve zincirleme kundaklama suçlamasıyla dosya hazırlandığını ve bu kişinin savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
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