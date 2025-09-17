Haberler

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Vaka Sayısı Artıyor

Son bir haftada Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle 8 yeni vaka tespit edilirken, 2 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu, 1 Ocak'tan bu yana toplam 83 vaka kaydedildiğini açıkladı.

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle son bir haftada 8 yeni vaka tespit edilirken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak'tan 17 Eylül'e kadar ülkede toplam 83 Batı Nil virüsü vakasının kayda geçtiği bildirildi.

Açıklamada, son bir haftada 8 yeni vakanın tespit edildiği ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeni vakaların görülmesinin beklenen bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, sivrisineklere karşı kişisel koruma önlemlerinin uygulanması istendi.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
