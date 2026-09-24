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Yunanistan'da Batı Nil virüsü bir haftada 26 yeni vaka ve 3 ölüme yol açtı

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EODY verilerine göre 18-24 Eylül'de Yunanistan'da 26 yeni Batı Nil virüsü vakası görüldü. 2026 başından 24 Eylül'e kadar vaka sayısı 396'ya, virüs nedeniyle ölen sayısı bir haftada 3 artışla 36'ya çıktı; ölenler 61-92 yaş aralığında.

Yunanistan'da bir haftada 26 yeni Batı Nil virüsü vakasının tespit edildiği, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) verilerine göre, 18-24 Eylül'de 26 yeni Batı Nil virüsü vakası tespit edildi.

Böylelikle, 2026'nın başından 24 Eylül'e kadar ülkede görülen vaka sayısı 396'ya yükseldi.

Yılın başından bu yana ülkede Batı Nil virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise bir haftada 3 artarak 36'ya çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 61-92 yaş aralığında olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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