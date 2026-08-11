Atina Yakınlarında Yangın: Araçta Ceset Bulundu

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Spata bölgesinde çıkan yangında, bir aracın içinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangının yerel saatle 15.30 sıralarında Spata'daki Imeros Pefkos ile Etos Steko bölgeleri arasında çıktığı belirtildi.

Söndürme çalışmaları sırasında bir aracın içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cesedinin bulunduğu aktarılan açıklamada, yangının cesedin bulunduğu araçtan başladığının değerlendirildiği ifade edildi.

Yangına 121 itfaiyeci, 36 araç ve gönüllü ekiplerle müdahale edildiği, çalışmalara havadan 2 uçak ve 2 helikopterin destek verdiği kaydedildi.

Bölgedeki vatandaşlara "112" acil uyarı sistemi üzerinden "tahliye için hazır olmaları" mesajı gönderildiği aktarıldı.

Kaynak: AA