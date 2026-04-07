Yunanistan'da artan yağışlara rağmen su yönetimindeki eksiklikler kuraklık ve sel riskini artırdı

Yunanistan'da yağışların artmasına rağmen su kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilememesi nedeniyle hem kuraklık hem de sel riskinin birlikte yaşandığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, 2026 yılında yağışların önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25 arttığı ancak bu artışa rağmen suyun önemli bölümünün depolanamadan kaybedildiği vurgulandı.

Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi Jeoloji Bölümü Hidrojeoloji Profesörü Konstantinos Voudouris, yağışlardaki değişime dikkati çekerek, yağmurların artık daha kısa sürede ve yoğun şekilde gerçekleştiğini, bu durumun suyun toprağa sızmasını zorlaştırarak doğrudan yüzey akışıyla denize ulaşmasına neden olduğunu söyledi.

Voudouris, toprağın su emme kapasitesinin sınırlı olduğunu, özellikle ardışık yağışlardan sonra zeminin doygun hale gelmesiyle suyun büyük bölümünün yer altına inmeden kaybolduğunu ifade etti.

Artan şehirleşme nedeniyle beton ve asfalt yüzeylerin genişlediğine dikkati çeken Voudouris, bu durumun yağmur suyunun doğal yollarla toprağa karışmasını engellediğini, mevcut yağmur suyu altyapısının ise birçok bölgede yetersiz olduğunu vurguladı.

Voudouris, ülkede yağmur suyunu depolayacak küçük ve orta ölçekli barajların eksikliğine işaret etti.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak