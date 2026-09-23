Yunanistan'da alışveriş sitesi hacklendi, on binlerce kişinin bilgileri çalındı

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Yunanistan'da faaliyet gösteren bir çevrim içi alışveriş sitesinin hacklenmesi sonucu on binlerce kişinin kişisel bilgilerinin çalındığı belirtildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Yunanistan'ın en çok kullanılan çevrim içi alışveriş sitesinin bağlı olduğu firma, hacklenme sonucu kişisel bilgileri çalınan on binlerce kişiye e-posta göndererek, kendilerini bilgilendirdi.

Firmadan yapılan açıklamada isim, adres ve telefon bilgilerinin çalındığı belirtilirken, olayın zamanına ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

Firma, müşterilerinden, şüpheli SMS ve e-postalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: AA