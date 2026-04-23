Adı yolsuzluk soruşturmasında geçen 13 Yunan milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Birliği'nden sağlanan tarım desteklerinin dağıtımında yolsuzluk şüphesiyle Yunanistan'da 13 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, oylama sonucunda milletvekilleri yargı sürecinde aklanabilmek için dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, AB'den sağlanan tarım desteklerinin dağıtımında yolsuzluk şüphesiyle Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi tarafından başlatılan soruşturmada adı geçen 13 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Yunanistan Meclis Genel Kurulunda oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, iktidar partisi Yeni Demokrasi'den 13 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

Oylamaya, 300 sandalyeli parlamentoda 288 milletvekili katıldı. Her bir milletvekili için yapılan ayrı ayrı oylamalarda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullananların sayısı 2 milletvekili için 285, 10 milletvekili için 286 ve bir milletvekili için 287 oldu.

Söz konusu milletvekilleri de yargı karşısında aklanabilmek gerekçesiyle kendi dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

AB kaynaklı fonlardan ödenen tarım desteklerinde yolsuzluk şüphesi

Savcılık, "Yunanistan'da AB'den sağlanan fonlarla Yunan çiftçilere verilen tarım desteklerinde yolsuzluk yapıldığı" şüphesiyle Mayıs 2025'te soruşturma başlatmış, bu nedenle Haziran 2025'te 1 bakan ve 3 bakan yardımcısı istifa etmişti.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi, bu ay başında soruşturma kapsamında 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmiş, 2 milletvekilini de görevi kötüye kullanmak şüphesiyle Yunan yargısına sevk etmişti.

Ardından dosyada adı geçen 2 bakanın hükümetten istifa ettiği ülkede 3 Nisan'da kabine değişikliğine gidilmişti.

Yolsuzlukların araştırılması için çiftçilere yönelik ödenekler de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

Memur kadınların doğum izni artırılıyor! TBMM'de kabul edildi
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Van semalarında görsel şölen

Her zaman görülmüyor! O şehrimizde kaydedildi
Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu

Maç sonunda sinirleri gerildi

Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı