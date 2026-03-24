Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar avroluk savunma programlarına onay verildi

Yunanistan'da Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyi (KYSSEA) toplantısında, toplam değeri yaklaşık 5 milyar avroyu bulan savunma programlarına onay verildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra silahlanma programları ele alındı.

Toplantıda, İsrail yapımı hava savunma sistemlerinin tedariki, 38 F-16 Block 50 savaş uçağının "Viper" seviyesine yükseltilmesi ve donanmaya ait MEKO sınıfı 4 fırkateynin modernizasyonuna ilişkin kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca F-35 savaş uçaklarına yönelik altyapı çalışmalarının ilerletilmesi ve C-27 nakliye uçaklarının bakım programı onaylandı.