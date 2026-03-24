Haberler

Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar avroluk savunma programlarına onay verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunan hükümeti, Dış Politika ve Savunma Konseyi toplantısında, toplam değeri 5 milyar avro olan savunma programlarını onayladı. Toplantıda İsrail yapımı hava savunma sistemleri, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve F-35 projeleri gibi konular ele alındı.

Yunanistan'da Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyi (KYSSEA) toplantısında, toplam değeri yaklaşık 5 milyar avroyu bulan savunma programlarına onay verildiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra silahlanma programları ele alındı.

Toplantıda, İsrail yapımı hava savunma sistemlerinin tedariki, 38 F-16 Block 50 savaş uçağının "Viper" seviyesine yükseltilmesi ve donanmaya ait MEKO sınıfı 4 fırkateynin modernizasyonuna ilişkin kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca F-35 savaş uçaklarına yönelik altyapı çalışmalarının ilerletilmesi ve C-27 nakliye uçaklarının bakım programı onaylandı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
