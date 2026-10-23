Yunanistan'da 15 yaş altı sosyal medya yasağı 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek

Yunanistan'da 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı yasağı getiren tasarı, parlamentoda iktidar partisi milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Yasa, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak.Çocuklara sosyal medya yasağı getiren ülkeler arasına Yunanistan da katıldı. 15 yaşından küçük çocuklar için, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yasakla yasa tasarısı, Yunan parlamentosu tarafından kabul edildi.

Yunanistan'ın resmi haber ajansı ANA'nın haberine göre, yasağa ilişkin oylamadan önce Perşembe günü sert bir tartışma yaşandı.

Başbakan Kiryakos Mitsotakis'in geçtiğimiz nisan ayında "zor ama gerekli" bir adım olarak nitelendirdiği düzenlemeye, yalnızca kendi partisi olan muhafazakar Yeni Demokrasi'nin (Nea Dimokratia) vekilleri oy verdi. Dijital Dönüşüm Bakanı Dimitris Papastergiu, meclisteki konuşmasında yasanın "etkili, gerekli ve Avrupa Birliği hukukuyla uyumlu bir çözüm" olduğunu savundu.

Bakan, AB bünyesinde tartışılan planlara atıfla, "Hiçbir şey yapmadan mükemmel bir Avrupa yasasını beklemek çok kolay olurdu. Ancak kontrolsüz internet kullanımının çocukları ruh sağlıklarına zarar veren bir bağımlılığa sürüklemesine artık göz yumulamayacağına dair şimdiden bir mesaj vermek gereklidir" dedi.

Syriza yasağa karşı çıktı

Muhalefetteki sosyalist Pasok Partisi oylamada çekimser kaldı. Parti, TikTok gibi çevrim içi platformların yalnızca 13 yaş altındaki çocuklara yasaklanmasını, 13 ve 14 yaşındaki kullanıcılar için ise ebeveyn denetimi öngörülmesini talep etmişti. Radikal sol Syriza Partisi ise çocuklara yönelik toptan yasağı eleştirdi. Syriza Milletvekili Elena Akrita, "Çocukları korumak, onları dışlamakla eş tutulamaz" ifadelerini kullandı.

Meclisten geçen yasa, çevrim içi platform kullanıcıları için yaş doğrulama kontrolü öngörüyor. Kurallara uymayan şirketlere ise ağır para cezaları uygulanacak.

Geçtiğimiz yıl Avustralya, çocuklar ve gençler için sosyal medya yasağı getiren dünyadaki ilk ülke olmuştu. Avustralya'da çok sayıda çevrim içi platforma yalnızca 16 yaşından itibaren erişim izni veriliyor.

Haber ajansı AFP'nin derlediği verilere göre, o tarihten bu yana 20'den fazla ülkede benzer yasalar kabul edildi. Avusturya, Slovenya, Danimarka, Fransa ve İspanya gibi AB ülkelerinde ise benzer bir uygulamanın hazırlıkları yapılıyor.

Almanya yıl sonuna dek "acil eylem planını" hazırlayacak

Almanya Eğitim, Aile, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien de geçen ay, çocukların ve gençlerin internet ortamında daha iyi korunmasına yönelik bir "acil eylem programını" yıl sonuna kadar duyuracağını açıklamıştı. Bakan Prien de gençlerin sosyal medya platformlarını kullanımı için bir yaş sınırı getirilmesinden yana.

AB Komisyonu ise kendi önerisinde, 13 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya platformlarının tamamen yasaklanmasını, daha büyük gençler için ise bazı özelliklerin sınırlandırılmasını öneriyor.

Eleştirmenlere göre Instagram ve YouTube gibi platformlar, gençleri sürekli kullanıcı haline getirmek amacıyla bağımlılık yapan algoritmalar kullanıyor. "Sonsuz kaydırma" gibi özelliklerin aşırı kullanımı ruhsal sorunlara yol açabiliyor. Gençlere yönelik sosyal medya yasaklarına karşı çıkanlar ise bu yasakların ifade özgürlüğünü ve benzer düşüncedeki kişilerle iletişim kurma hakkını kısıtladığını öne sürüyor. Ayrıca yasakların etkinliğine dair kuşkular da bulunuyor.

AFP / ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle