Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Bizakis'i Kabul Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile ikili ilişkiler, işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, nezaket ziyareti çerçevesinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler, işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
