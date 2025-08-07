Yunanistan, Batı Şeria'daki Rum Ortodoks Kilisesi Mülklerine Yönelik İhlallerden Endişeli
Yunanistan, Filistin topraklarında İsraillilerin Rum Ortodoks Kilisesi mülklerine yönelik ihlallerinden duyduğu rahatsızlığı ele almak üzere bir değerlendirme toplantısı yaptı. İhlallerin Kudüs Patrikhanesi ile olan ilişkilerde diplomatik bir soruna yol açabileceği ifade edildi.
Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, buradaki Rum Ortodoks Kilisesine ait mülklere yönelik ihlallerde bulunduğu ve bu durumun Atina'yı rahatsız ettiği ileri sürüldü.
Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki Rum Ortodoks Kilisesine ait mülklere yönelik ihlal yaptığı bilgisi Atina'da endişe yarattı.
Durumdan rahatsız olan Yunan makamları, Batı Şeria'daki Aziz Gerasimos Manastırı'na ait arazilerdeki ihlal haberlerini ele almak üzere ülke içinde bir değerlendirme toplantısı yaptı.
İhlallerin, Kudüs Patrikhanesi'ne ait alanlara yapılması nedeniyle meselenin Yunanistan ve İsrail arasında çözülmesi gereken diplomatik bir sürece ihtiyaç duyacağı tahminine yer verilen haberde, "Atina için Rum Ortodoks manastırlarının mülklerinin korunması büyük önem taşır ve Kudüs ile bir anlaşmazlığa dönüşebilir. Bu da İsrail tarafından bilinmektedir." ifadeleri kullanıldı.