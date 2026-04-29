Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Katar Emiri Şeyh Temim ile Atina'da bir araya geldi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Atina'da bir araya geldi.

Miçotakis ve Al Sani, Başbakanlık ofisinde yaptıkları görüşmede bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Miçotakis, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımı güvenliğinin güvence altına alınması ve bölgeye kalıcı barış gelmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

Katar Emiri ise ülkesinin Yunanistan'da yatırım fırsatlarını araştırdığını ifade etti.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında tarım alanında mutabakat muhtırası imzalandı.