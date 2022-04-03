Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Buça'daki sivil ölümlerine tepki gösterdi - Haberler

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Buça'daki sivil ölümlerine tepki gösterdi

AA - Tevfik Durul - Güncel
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Buça'daki sivil ölümlerine tepki gösterdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'nın Buça kentinde "sivillere karşı işlenen suçların faillerinin hesap vermesi gerektiğini" belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'nın Buça kentinde "sivillere karşı işlenen suçların faillerinin hesap vermesi gerektiğini" belirtti.

Miçotakis, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Ukrayna'nın yanında olduğunu ifade ederek, "Buça'da sivillere karşı işlenen suçlar dehşete düşürdü. Failler hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

AA / Tevfik Durul - Güncel

Yunanistan, Twitter, Ukrayna, Güncel, Haberler

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