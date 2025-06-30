Yunan Vatandaşı KKTC'de Gözaltına Alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri tesisler, Türk Büyükelçiliği ve diğer önemli komplekslerin fotoğraflarını çeken Yunanistan vatandaşı 1 kişi gözaltına alındı.

İçişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden (GKRY) KKTC'ye giriş yaptığı belirtilen Yunan vatandaşı Georgios Bartzokis, Lefke kentinde askeri tesisler, Türk Büyükelçiliği ve diğer önemli komplekslerin fotoğraflarını çektiği ve bunların bir kısmını dijital ortamda aktardığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Yedidalga bölgesinde bir evde kaldığı öğrenilen Georgios Bartzokis'in evinde yapılan aramalarda da çeşitli askeri tesis ve önemli yerlere ait görseller ele geçirildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Bartzokis hakkında mahkeme heyeti, evraklarının ve yakalanan dokümanların incelenmesi için 4 gün daha gözaltında kalmasına karar verdi.

Georgios Bartzokis'in, 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmak üzere cuma günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.