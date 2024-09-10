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Yunan Sürücü, Türk Polisini Yaraladıktan Sonra Yakalandı

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Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda otomobiliyle motosiklet sürücüsüne çarpan Yunan sürücü, Türk polisini kesici aletle tehdit ettikten sonra ayağından vurularak yakalandı.

EDİRNE'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı ile bu ülkenin Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayıp, ardından Türk polisinin üzerine kesici aletle yürüyen Yunan sürücü, ayağından tabanca ile vurularak yakalandı.

Olay, İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı arasındaki bölgede meydana geldi. Türkiye tarafına gelen Yunanistan uyruklu sürücünün kullandığı otomobil, ara bölgede Türk uyruklu sürücünün kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletli yaralanırken, diğer sürücü otomobiliyle hızla Türk gümrük sahasına girdi. Ters istikamette seyreden otomobil, TIR tescil peronu önünde X-ray giriş sırasında önce bir TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsü daha sonra aracından inip elindeki kesici aletle polis memurlarının üzerine yürüdü. Bunun üzerine polisler önce havaya 2 el uyarı ateşi açtı. Şüpheli uyarıya aldırış etmeyince ayağından vurularak yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli ile motosiklet sürücü, çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs; sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilmiş olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda ise herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu, karşı ülke Yunanistan'daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir denildi.

Haber Umut IŞIK EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uluslararası İlişkiler Motosiklet Politika Otomobil Güvenlik Edirne Güncel Polis

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