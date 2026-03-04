Yunan Fırkateynleri GKRY'ye Ulaştı

Rumların yardım talebi üzerine Yunanistan'dan gönderilen 2 fırkateynin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ulaştığı bildirildi.

Rum basınında çıkan haberlerde anti-dron sistemi taşıyan Kimon ve Psara isimli S tipi fırkateynlerin GKRY'nin karasularına girdiği bilgisi verildi.

Haberlerde, Yunanistan'dan gelen fırkateynlerin GKRY'nin savunmasına önemli katkı sağlayacağı savunularak, Atina tarafından daha önce gönderilen 4 F-16'nın ise Baf'daki Andreas Papandreu Hava Üssü'ne konuşlandırıldığı kaydedildi.

GKRY'deki egemen İngiliz üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen pazartesi İnsansız Hava Aracı (İHA) çarpmasının ardından GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in talebi üzerine Yunanistan, 2 fırkateyn ve 4 savaş uçağını Kıbrıs'a gönderme kararı almıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.