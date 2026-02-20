Haberler

Sakız Adası açıklarında hayatını kaybeden 15 düzensiz göçmeni taşıyan bot bulunamadı

Sakız Adası açıklarında Yunan Sahil Güvenlik gemisi, düzensiz göçmenleri taşıyan bir bot ile çarpıştı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti ve arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Sakız Adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik gemisinin 3 Şubat gecesi çarptığı düzensiz göçmenleri taşıyan botun aramalar sonucu bulunamadığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 15 düzensiz göçmenin ölümüyle sonuçlanan kazada, Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarptığı bot için bugün savcı eşliğinde arama gerçekleştirildi.

Kazanın yaşandığı bölgede yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı, botun enkazına ulaşılamadı.

Adli tıp kurumunun otopsi çalışmalarında, hayatını kaybedenlerden sadece birinin ölüm nedeni boğulma olarak belirlendi. Diğer ölen kişilerin vücutları ve başlarında ağır yaralanmalar tespit edildi. Ölümlerin temel sebebi olarak boğulma değil, çarpışma etkisi gösterildi.

Sakız Adası açıklarında 3 Şubat'ta Yunan Sahil Güvenlik gemisinin çarptığı bottaki düzensiz göçmenler denize düşmüştü. Kaybolanların da olduğu değerlendirilen olayda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
