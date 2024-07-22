Yunan Sahil Güvenlik Botu Göçmenleri Türk Kara Sularına İtmeye Çalıştı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Sahil Güvenlik Komutanlığımız derhal bilgilendirilerek söz konusu göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" açıklamasını yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığının görüntülendiği bildirildi.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının derhal bilgilendirilerek, söz konusu göçmenlerin Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldığı belirtildi.