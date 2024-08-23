Yunan Sahil Güvenliği, göçmenleri taşıyan sürat teknesine ateş açtı: 1 ölü
Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Datça açıklarındaki Sömbeki (Symi) Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir sürat teknesini durdurmak için ateş açtı. Yunan güçlerinin açtığı ateşte teknede bulunan bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi. Teknede 5'i çocuk 14 göçmen olduğu belirtilirken 2 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı da bildirildi.
Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin Sömbeki (Symi) Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir sürat teknesini durdurmak için açtığı ateş sonucu, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yunan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Sömbeki Adası açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir sürat teknesinin, tehlikeli manevralar yaparak sahil güvenlik botuna çarptığı iddia edildi. Açıklamada, ekiplerin, tekneyi durdurmak amacıyla önce havaya, ardından teknenin motoruna ateş açtığı belirtildi.
1 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
Teknede yapılan incelemede 39 yaşında bir düzensiz göçmenin "muhtemelen bir kurşunla" hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, cesedin Rodos Hastanesine götürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, teknede 5'i çocuk 14 göçmen olduğu belirtildi. 2 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisi verildi.