Yunan Kemençe Virtüözü Lazos Ioannidis İstanbul'da Müziğin Evrenselliğinden Bahsetti

Yunan kemençe virtüözü Lazos Ioannidis, İstanbul ziyaretine ilişkin, "Burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul'daki bu güzel manzara beni çok heyecanlandırıyor." dedi.

Mayıs 2010'da Oslo'daki Eurovision Yarışması'na katılan Ioannidis, sanatçı İsmail Türüt'ün "Yerini Dolduramam" adlı eserinin klip çekimi için geldiği İstanbul'da, sanat hayatı, müzikal çalışmaları ve gelecek projeleriyle ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Dünyada savaş için tek bir tane bile neden yok"

Yaklaşık 15 yıl önce çok gençken Eurovision'da eşsiz bir deneyim yaşadığını belirten Ioannidis, "Sonra hayatımı değiştirdim çünkü birçok insan beni takip etti. Sadece kültürel köklerimden gelen müzik değil, etnik müzik hakkında da çok fazla çalıştım. Şimdi Toronto'da yaşıyorum. Hayatım Kanada ile Amerika arasında geçiyor. Dünya müziği çalıyorum. Besteciyim ama kalbimde hep Karadeniz müziği var." ifadelerini kullandı.

Ioannidis, bir müzisyen olarak kendini çok şanslı hissettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Çünkü müziğim sayesinde Yunanistan ve Türkiye'den insanlar sanatımı görmeye geliyor. Benim lirim, kemençem ve müziğim sayesinde tüm insanlar aynı anda, aynı yerde vakit geçiriyor, insanlar müziğin tadını çıkarıyor. Bence dünyada savaş için tek bir tane bile neden yok ama müziği sevmek için çok neden var. Müzik her yerde sevgi verir."

"Müziği dinleyin ve daha iyi hissedin"

İsmail Türüt ile 2013'te tanıştığını ve beraber sahne aldıklarını vurgulayan sanatçı, "Çok heyecanlıydım çünkü onu tanıyordum. Çok ünlüydü. Çok mutluydum çünkü gözlerinde sesimden, müziğimden çok mutlu olduğunu gördüm. Birkaç yıl sonra beni hatırladı. Bana bu harika şarkı için davetiye gönderdi. Bu konuda çok heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Lazos Ioannidis, İstanbul'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul'daki bu güzel manzara beni çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

Hayatı boyunca müzik yapmayı çok sevdiğini ve müziğin tek evrensel dil olduğunu söyleyen sanatçı, müzik ile her yerde herkesle bağlantı kurulabileceğinin altını çizerek, "Müziği dinleyin ve daha iyi hissedin." dedi.

Ioannidis, son dönemde müzik çalışmalarını ABD ve Kanada'da sürdürdüğünü dile getirerek, "Büyük ve evrensel bir şey üzerinde çalışıyorum. Dünyadaki dört farklı kültürle bir proje yaptım. Bunlar Karadeniz, İrlanda, Çin ve İran tarzı olacak. Daha fazla detay veremiyorum. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Burada arkadaşlarım olduğunu hissediyorum." ifadelerine yer verdi.

Lazos Ioannidis kimdir?

Ioannidis, 1974'te Almanya'nın Stuttgart kentinde göçmen bir ailede doğdu.

Çocukluğundan itibaren müziğe ve özellikle kökeninden dolayı Pontus müziğine ilgi duyan sanatçı, 14 yaşındayken Pontus liri ile ilgilenmeye başladı, aynı zamanda Serres Konservatuvarında çalışmalarına başladı.

Sanatçı, 2002'de Balkanlar'dan Asya'ya yaptığı bir yolculuğun ardından, Pontian Lyra'nın başrolde olduğu bir müzik prodüksiyonu fikri ortaya çıkardı. Farklı müzik fikirleri ve farklı müzik kültürlerinin karışımıyla yapılmış bir prodüksiyon düşünen Ioannidis, 6 yıllık çalışma ve araştırmanın ardından, 2008'de bu prodüksiyonu tamamlandı.

Lazos Ioannidis, Mayıs 2010'da, Oslo'daki Eurovision Yarışması'nda George Alkaios ile Yunan topluluğunda lir sanatçısı olarak yer aldı.

Ömer Faruk Tekbilek'le yaptığı iş birliği, Selanik ve Atina Konser Salonları'nda Pontus liri için kendi bestelerini seslendirmesi, sanatçının kariyerindeki dönüm noktaları oldu.

Ailesiyle Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Ioannidis, müzik kariyerinin yanı sıra lir dersleri vererek, lirin kendine özgü tınısını ve müzik tarihini popüler hale getirmeyi hedefliyor.