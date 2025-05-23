Yunan Gemisi Makine Arızası Yaşadı

Yunan Gemisi Makine Arızası Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'dan Ukrayna'ya giderken Sarayburnu önlerinde makine arızası yapan LILA CANADA isimli konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti romörkörleri eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi.

(İSTANBUL) Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyir halinde iken Sarayburnu önlerinde makine arızası yapan konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti romörkörleri refakatinde Ahırkapı'ya demirletildi.

Öğle saatlerinde yaşanan olayla ilgili Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Yunanistan'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Sarayburnu önlerinde makine arızası yapan LILA CANADA isimli 148 m boyundaki konteyner gemisi, İGTHM koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız, KURTARMA-11 ve MEHMETÇİK Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya demirletildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
Aile üyeleri Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağının altından geçti, iki yıllık husumet son buldu

Tekbirler eşliğinde altından geçtiler! Burada tek bir amaç var
Sivas'ta kene kabusu, bir kişi daha hayatını kaybetti

Genç, yaşlı, çocuk demeyen kabus bir can daha aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor

95 yıllık efsane tarihe karışıyor
Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü

Tartışma sırasında kendisine bıçakla saldıran karısını tabanca ile öldürdü
Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi

Prens William, Kate'e yönelik iltifata küstahça bir cevap verdi
Minguzzi ailesine tehdit davasında karar açıklandı

Minguzzi ailesine tehdit davasında 5 çocuk için karar verildi
İBB'ye 4. dalga operasyon! Kameraları bantlama talimatını veren isim de gözaltında

Türkiye günlerce bunu konuştu! Talimatı veren isim de gözaltında
Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu

Galatasaray, Yenikapı programını duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.