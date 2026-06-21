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Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı, İsrail'i ziyaret etti

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Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Dimitrios Evangelos Kataras, İsrail Donanma Komutanı Eyal Harel ile görüştü. Ziyarette Doğu Akdeniz'deki tehditlere karşı ortak işbirliği ele alındı.

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Dimitrios Evangelos Kataras, İsrail Donanma Komutanı Eyal Harel ile bir araya geldiği İsrail ziyaretini tamamladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kataras'ın ziyaret kapsamında İsrail Donanması'nın Hayfa'daki üssünü ziyaret ettiği belirtildi.

İsrail ziyaretinde mevkidaşı Harel ile bir araya gelen Kataras'ın savaş gemilerini, denizaltıları ve deniz komanda birliğini gezdiği aktarılan açıklamada, ayrıca İsrail'in Lübnan sınırındaki kuzey bölgesinde hava turu yaptığı ve Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail yerleşimlerini ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca ziyaret kapsamında " Doğu Akdeniz'de artan tehditler ve zorluklara karşı ortak yanıt geliştirmek için iki donanma arasındaki işbirliğinin" ele alındığı ileri sürüldü.

İsrailli ve Yunan komutanların işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığı kaydedilen açıklamada, bu ziyaretin İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesindeki ortak kararlılığı yansıttığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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