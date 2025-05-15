Yunan basınından Türk diplomasisine övgü

Yunan basınından Türk diplomasisine övgü
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Yunan basınında çıkan haberlerde, son günlerde uluslararası gelişmelerde Türkiye'nin oynadığı başat rol övüldü.

Yunan basınında çıkan haberlerde, son günlerde uluslararası gelişmelerde Türkiye'nin oynadığı başat rol övüldü.

Kathimerini gazetesinin "Türkiye Trump döneminde yeni bir rolle" başlıklı manşet haberinde, göstergelerin Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde Türkiye'nin rolünün üst düzeylere çıkacağı yönünde olduğu belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satılması için Almanya ve Türkiye ile işbirliği yapması için Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yaptığına işaret edilen haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti silahlı kuvvetlerini yeni silahlarla güçlendirirken Türk savunma sanayisi yükseliş döneminde." denildi.

Kathimerini gazetesinin "Erdoğan diplomatik sermaye biriktiriyor" başlıklı köşe yazısında ise bu haftanın Türkiye için olumlu gelişmelerle dolu olduğu vurgulandı.

Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasının da bu önemli ve olumlu gelişmelerden olduğu belirtilen yorumda, "Küresel ve bölgesel büyük güçler, Türkiye'yi küresel gelişmelerde dolaylı da olsa belirleyici bir role sahip olarak görüyor. Arabuluculuk yapabilen, en azından tarafsız ya da çatışmaların çözümünde rol oynayabilecek yeterlilikte görünen bir devlet imajı da pekişiyor." ifadelerine yer verildi.

Ta Nea Gazetesi ise "Biz Tempi (tren kazasıyla) uğraşırken ve etrafımızda sismik, jeostratejik gelişmeler olurken, Yunanistan tamamen çerçevenin dışında duruyor. Bir çivinin ucu kadar bile bir duvarda yeri yok." ifadesi yer aldı.

Uluslararası alandaki son gelişmelerin sıralandığı yorumda, "Tüm oyunu Erdoğan oynuyor." denildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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