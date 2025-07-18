Yunak'ta Sağanak Yağış Felaketi: Su Baskınları ve Taşkınlar

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Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev, iş yeri ve bodrum katı su baskınlarından etkilendi. Yol çökmesi ve taşkınlarla mücadele için belediye ve ilgili ekipler sahada çalışmalar yapıyor.

Konya'nın Yunak ilçesinde sağanak etkili oldu.

Yunak merkez mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ev, iş yeri ve bodrum katlarını su bastı.

Yunak-Akşehir Caddesi güzergahındaki yolda kısmen çökme meydana geldi. Bazı vatandaşlar kepçe yardımıyla güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Yunak Belediyesi, KOSKİ, Karayolları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri taşkınların önlenmesi ve su tahliye çalışmaları için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bölgede herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Abdulkadir Uysal - Güncel
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