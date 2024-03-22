Yunak ilçesine kar yağdı
Konya'nın Yunak ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde gece başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Kar yağışı, çiftçi ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Konya'nın Yunak ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde gece başlayan yağış, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Kar yağışı, çiftçi ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
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