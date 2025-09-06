Haberler

Yumurtalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılan operasyonda evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan C.D. tutuklandı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla düzenledikleri operasyonda 1 kilogram esrar ele geçirdi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Yumurtalık ilçesinde C.D'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 1 kilogram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, C.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, ekiplerin ikamette arama yapması ve poşete gizlenmiş uyuşturucu ile ruhsatsız tabancayı bulması, jandarma kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
