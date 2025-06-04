Yumurtalık'ta Kurban Bayramı Öncesi Temizlik Çalışması
Yumurtalık Belediye öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla sahildeki çöpler toplandı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yumurtalık sahilinde Kurban Bayramı öncesince temizlik çalışması gerçekleştirildi.
Yumurtalık Belediye öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları ile öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte, sahildeki çöpler toplandı.
Belediye Başkanı Erdinç Altıok, bayram öncesinde birlik ve beraberlik içinde sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.
Katılımcılara teşekkür eden Altıok, sahilde doğaya karşı sorumluluk bilinciyle temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel