Yumurtalık'ta Kurban Bayramı Öncesi Temizlik Çalışması

Yumurtalık sahilinde Kurban Bayramı öncesince temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yumurtalık Belediye öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları ile öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte, sahildeki çöpler toplandı.

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, bayram öncesinde birlik ve beraberlik içinde sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Altıok, sahilde doğaya karşı sorumluluk bilinciyle temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.