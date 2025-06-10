Yumurtalardaki Salmonella Enfeksiyonu Nedeniyle 20 Milyon Yumurtanın Piyasadan Toplatılması

NEW YORK, 10 Haziran (Xinhua) -- ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), salmonella enfeksiyonu nedeniyle 21 kişinin hastaneye kaldırılması nedeniyle 20 milyon adedin üzerinde yumurtanın piyasadan toplatıldığını açıkladı.

Toplatılan yumurtaların 3 Şubat-19 Mayıs tarihleri arasında August Egg Company adlı şirket tarafından Walmart ve Safeway Stores gibi perakendecilere satıldığı belirtildi. Yumurtaların son tüketim tarihlerinin 4 Mart ile 19 Haziran tarihleri arasında olduğunu kaydeden idare, ilgili markaların tam listesini de yayımlandı.

August Egg Company, 6 Haziran'da yumurtaları piyasadan toplatma kararı alırken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise salgınla ilgili soruşturma başlattı.

CDC'nin açıklamasına göre 7 eyalette toplam 79 kişi, söz konusu yumurtalarda tespit edilen bir salmonella türü nedeniyle enfeksiyona yakalandı.

Bloomberg News'ün konuya ilişkin haberinde Kaliforniya'da 63, Nevada ve Washington'da 4'er, Arizona, New Jersey, Nebraska ve Kentucky'de ise 3 veya daha az kişinin hastalandığı bildirildi.