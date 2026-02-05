Haberler

Seydişehir'de yükümlüler cami ziyaret etti

Güncelleme:
Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yükümlüler camiyi ziyaret ederek manevi rehberlik çalışmaları çerçevesinde bilgilendirildi.

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yükümlüler Seyyid Harun Veli Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, görevliler tarafından cami ve türbeler hakıkında bilgilendirme yapıldı.

Manevi rehberlik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, yükümlülerin suçtan uzak kalmaları ve farkındalıklarını artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
