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Yükümlüler, 2 bin 779 okulu yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı

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- Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Bu çalışmalarla okullarımızı yeni döneme hazırlarken kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağladık, yükümlülerimizin de üretken bir sürece katılarak topluma yeniden kazandırılmalarını destekledik"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerinin, ülke genelindeki 2 bin 779 okulun bakım, onarım, boya, badana, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği çerçevesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukların daha temiz ve düzenli ortamlarda eğitim görmeleri için okullarda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Denetimli serbestlik yükümlülerinin gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürlek, şunları kaydetti:

"2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerimizin kamu yararına çalışmalarıyla ülke genelinde 2 bin 779 okulumuzda bakım, onarım, boya, badana, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalarla okullarımızı yeni döneme hazırlarken kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağladık, yükümlülerimizin de üretken bir sürece katılarak topluma yeniden kazandırılmalarını destekledik. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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