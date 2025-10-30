Haberler

Yüksel Akman'dan Atatürk'e Özel Sergi: 'Selanik'ten Doğan Güneş'

Yüksel Akman'dan Atatürk'e Özel Sergi: 'Selanik'ten Doğan Güneş'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ressam Yüksel Akman'ın hazırladığı 'Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk' sergisi, Atatürk'ün hayatından kesitler sunan 120 çizimle sanatseverlerle buluştu. Sergi, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel olarak düzenlendi ve 14 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ressam ve illüstratör Yüksel Akman'ın hazırladığı " Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk" başlıklı sergi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel hazırladığı sergide, kara kalem çizimlerle Atatürk'ün hayatından çeşitli kesitler yer alıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Akman, sergide Atatürk'ü Selanik'te doğduğu evden vefatına kadar farklı farklı karelerde 120'ye yakın çalışmada resmettiğini söyledi.

Atatürk'ü Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı'nı da işleyerek çizdiğini belirten Akman, her bir resmin altında açıklamaların yer aldığını ifade etti.

Akman, projeyi ilk olarak bir kitap olarak tasarladığını dile getirerek, "Yıllardır çocuk kitapları yazıyorum ve çiziyorum. Atatürk'e dair de ilkokul ve ortaokul çocukları için bir kitap hazırladım ve çizimlerle süsledim. Sonra bunu genişleteyim dedim. Yaklaşık 120 resim hazırladım. Sonra hem Cumhuriyet Bayramı hem de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü içine alacak şekilde sergi açmayı düşündüm." diye konuştu.

"Resim hayatıma çizgi romanla başladım"

Sergideki her resmi Atatürk'ün çekilmiş fotoğraflarından yola çıkarak, yaklaşık 2 ayda hazırladığını aktaran Yüksel Akman, daha sonra "Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk" sergisini bir albüm çalışması olarak yayınlamak istediğini kaydetti.

Akman, sergideki çalışmaları kendi tarzının dışında karalama tekniğiyle yaptığını belirterek, fotoğrafları bulurken geniş çaplı bir arşiv araştırması yaptığından da bahsetti.

Türk devletlerinin kahramanlarını da gelecek sene çizerek bir sergi açmak istediğini ifade eden Akman, 1975'ten bugüne kadar 4 bine yakın çocuk kitabına imza attığı bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1975-1980 yıllarında resim hayatıma çizgi romanla başladım. 1984'ten sonra birkaç sene Tercüman gazetesinde çalıştım. Daha sonra Cağaloğlu'nda atölyemi açtım. Ders kitapları, hikaye, masal ve boyama kitapları gibi çocuk kitaplarının bazılarını yazdım bazılarını da resimledim. 2014'te 36 kitaptan oluşan Osmanlı sultanlarının hayatlarını çizgi romana uyarladım. Geçen sene de 'Şanlı Türk Devletleri Hun İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne' diye bir kitabım çıktı ve çizgi roman havasında 16 Türk Devleti'ni anlatıyor."

"Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk", 14 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.