Yüksel Akman'dan Atatürk'e Özel Sergi: 'Selanik'ten Doğan Güneş'

Ressam ve illüstratör Yüksel Akman'ın hazırladığı " Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk" başlıklı sergi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçının Cumhuriyet'in 102. yıl dönümüne özel hazırladığı sergide, kara kalem çizimlerle Atatürk'ün hayatından çeşitli kesitler yer alıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Akman, sergide Atatürk'ü Selanik'te doğduğu evden vefatına kadar farklı farklı karelerde 120'ye yakın çalışmada resmettiğini söyledi.

Atatürk'ü Trablusgarp Savaşı, Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı'nı da işleyerek çizdiğini belirten Akman, her bir resmin altında açıklamaların yer aldığını ifade etti.

Akman, projeyi ilk olarak bir kitap olarak tasarladığını dile getirerek, "Yıllardır çocuk kitapları yazıyorum ve çiziyorum. Atatürk'e dair de ilkokul ve ortaokul çocukları için bir kitap hazırladım ve çizimlerle süsledim. Sonra bunu genişleteyim dedim. Yaklaşık 120 resim hazırladım. Sonra hem Cumhuriyet Bayramı hem de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü içine alacak şekilde sergi açmayı düşündüm." diye konuştu.

"Resim hayatıma çizgi romanla başladım"

Sergideki her resmi Atatürk'ün çekilmiş fotoğraflarından yola çıkarak, yaklaşık 2 ayda hazırladığını aktaran Yüksel Akman, daha sonra "Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk" sergisini bir albüm çalışması olarak yayınlamak istediğini kaydetti.

Akman, sergideki çalışmaları kendi tarzının dışında karalama tekniğiyle yaptığını belirterek, fotoğrafları bulurken geniş çaplı bir arşiv araştırması yaptığından da bahsetti.

Türk devletlerinin kahramanlarını da gelecek sene çizerek bir sergi açmak istediğini ifade eden Akman, 1975'ten bugüne kadar 4 bine yakın çocuk kitabına imza attığı bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1975-1980 yıllarında resim hayatıma çizgi romanla başladım. 1984'ten sonra birkaç sene Tercüman gazetesinde çalıştım. Daha sonra Cağaloğlu'nda atölyemi açtım. Ders kitapları, hikaye, masal ve boyama kitapları gibi çocuk kitaplarının bazılarını yazdım bazılarını da resimledim. 2014'te 36 kitaptan oluşan Osmanlı sultanlarının hayatlarını çizgi romana uyarladım. Geçen sene de 'Şanlı Türk Devletleri Hun İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne' diye bir kitabım çıktı ve çizgi roman havasında 16 Türk Devleti'ni anlatıyor."

"Selanik'ten Doğan Güneş Mustafa Kemal Atatürk", 14 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.