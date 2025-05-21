Yüksekovalı Öğrencilerin Bilim Fuarındaki Başarısı

Yüksekovalı Öğrencilerin Bilim Fuarındaki Başarısı
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Yüksekovalı Öğrencilerin Bilim Fuarındaki Başarısı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda Cumhuriyet Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin projeleri büyük ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin'in katılımıyla gerçekleşen fuar, öğrencilerin bilim ve yenilik konusundaki tutkusunun sergilendiği bir platform oldu.

Yüksekovalı öğrencilerin projeleri göz doldurdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı çerçevesinde hazırladıkları birbirinden önemli projeler büyük beğeni topladı.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin'in katıldığı bilin fuarında özveriyle hazırlanan projeler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Açılış sonrası davetliler, stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Okul Müdürü Mehmet Hasan Aykut, "Gençlerimizin bilime ve yeniliğe olan tutkusu, geleceğimiz adına umut verici. Bu tür etkinlikler, onların özgüvenlerini arttırıyor ve ülkemizin hedeflerine katkı sunuyor. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, her yıl daha da büyüyerek devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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