Yüksekovalı Öğrencilerin Bilim Fuarındaki Başarısı

Yüksekovalı öğrencilerin projeleri göz doldurdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitim veren Cumhuriyet Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı çerçevesinde hazırladıkları birbirinden önemli projeler büyük beğeni topladı.

Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin'in katıldığı bilin fuarında özveriyle hazırlanan projeler, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Açılış sonrası davetliler, stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Okul Müdürü Mehmet Hasan Aykut, "Gençlerimizin bilime ve yeniliğe olan tutkusu, geleceğimiz adına umut verici. Bu tür etkinlikler, onların özgüvenlerini arttırıyor ve ülkemizin hedeflerine katkı sunuyor. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, her yıl daha da büyüyerek devam ediyor" dedi.