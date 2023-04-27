Yüksekova'ya gelen İranlı tur operatörlerine çiçekli karşılama

HAKKARİ'nin İran'a sınırı olan Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir grup tur operatörü, çiçek ve halaylarla karşılandı.

HAKKARİ'nin İran'a sınırı olan Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir grup tur operatörü, çiçek ve halaylarla karşılandı. Heyete başkanlık yapan Sait Nalbay, yöreyi tanımak için geldiklerini, bu ziyaretin ardından da turistleri bu bölgeye getirmeye planladıklarını söyledi.

İran'a sınırı olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine turist gelebilmesi için başlatılan çalışmalarda, Urumiye, Mahabat, Tebriz ve Erdabil kentlerinden 100 kişiden oluşan İranlı tur operatorleri ilçeye geldi. Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan tur operatörleri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe ve bir grup işadamı tarafından çiçeklerle karşılandı. Gelen kafile, kendilerini karşılamaya gelen yöresel kıyafetli halk oyunları ekibinin gösterisini ilgiyle izledi. İlçeye gelen İranlı tur operatörleri, esnaf ziyareti yaptıktan sonra, Şemdinli ilçesine geçti.