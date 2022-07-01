Yüksekova kırsalında 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Mehmet Özkan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 70 kilogram eroin ile 30 kilogram gram metamfetamin ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalına jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, araziye gizlenen 70 kilogram eroin ile 30 kilogram gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsalına operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, araziye gizlenen 70 kilogram eroin ile 30 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel