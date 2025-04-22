Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışma yaratan "mektup" iddiasına yalanlama

Yüksekova Kaymakamı, 23 Nisan Bayramı'nda Koltuğunu Öğrencilerine Devretti

Yüksekova Kaymakamı, 23 Nisan Bayramı'nda Koltuğunu Öğrencilerine Devretti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iki ilkokul öğrencisini makamında ağırlayarak koltuğunu onlara devretti. Öğrenciler, ilçeyle ilgili hayallerini paylaştı.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti.

Kaymakam Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Avukat Mehmet Altun İlkokulu öğrencileri Yağız Sarıkurt ve Miray Avan'ı makamında ağırladı.

Makam koltuğuna oturan öğrenciler, ilçeyle ilgili hayallerini, projelerini dile getirdi.

Kaymakam Mustafa Akın ise anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların bayramını kutladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.