Hakkari'deki Dilimli Baraj Gölü buz tuttu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Baraj Gölü, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu. Yüzeyi yer yer 20 santimetre kalınlığında buzla kaplanan baraj gölü, havadan dronla görüntülendi.

İlçede hafta içinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı pazar günü eksi 7 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı sonrası etkisini artıran soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken, Yüksekova-Esendere kara yolu üzerindeki Dilimli Baraj Gölü de kısmen buz tuttu. İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki 64 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölü, dronla görüntülendi. Bölgede etkili olan soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.