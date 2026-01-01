Haberler

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek 177 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, bir halı sahanın çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, 177 yerleşim yeri de ulaşıma kapandı. Üzerine biriken karı taşıyamayan bir halı sahanın çatısı da çöktü.

İlçede 4 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreye ulaştı, araçlar kara gömüldü. Kar yağışı ile birlikte ilçeye bağlı 62 köy ve 115 mezra olmak üzere toplam 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Yüksekova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin İpekyolu üzerinde bulunan Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki halı sahanın çatısı da karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

İlçe sakinlerinden Abdulgafur Düzen, "Bu sene çok güzel bir kar yağdı. İlçede 3-4 gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor ama memleket için de bereket oluyor. Sabah uyandığımda araçlar karın altında kaybolmuştu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

500

Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Efsane isim veda etti

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

